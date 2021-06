Train jaune des Pyrénées-Orientales : l’emprunter, c’est une aventure

Le départ a lieu dans un village difficile à quitter, Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales), cité médiévale fortifiée par Vauban. En gare, nous pressons le pas. Françoise se dépêche, descend de son vélo et prend une photo rapidement. Le conducteur du Canari, de son côté, se prépare. Lorsque tous les voyageurs auront embarqué, l'aventure pourra commencer. Le train jaune est une vieille machine qui circule depuis 111 ans. A l'époque, il désenclavait la Cerdagne, transportait des minerais et surtout, c'était un pionnier. Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de traverser le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Chênes verts, pins, reliefs escarpés... Michel vient de Belgique et forcément, ça change du Plat pays. Le Canari, ce n'est pas qu'une ligne touristique. C'est un TER pour lequel Eric travaille depuis 17 ans. Sur le trajet, on découvre 19 tunnels, 29 ponts et un viaduc.