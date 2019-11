Train, métro, bus, école… à quoi faut-il s'attendre pour le 5 décembre ?

À une semaine de la journée d'action syndicale contre la réforme des retraites, il est temps de trouver des alternatives pour éviter les imprévus. Fonction publique, éducation nationale, transport... beaucoup de secteurs en sont concernés, donc autant de perturbations à prévoir. Ce 28 novembre 2019, il est déjà impossible de réserver des trains du 5 au 8 décembre. Entre faire du télétravail, du covoiturage ou même partir en vacances plus tôt, à chacun ses mesures pour faire face à la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.