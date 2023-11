Train "Western" : un voyage dans le temps

Au cœur des Franches-Montagnes, toute la famille Kaempfer et ses amis ont embarqué pour fêter les 70 ans d’Éric dans un train Belle Époque de 1913. La vitesse de croisière est de 30 km/h ; le décor, suranné. Eric, passionné de train depuis l'enfance, est conquis par le cadeau surprise de sa famille, le véhicule a été privatisé pour son anniversaire. Un autre événement inattendu est sur le point de surprendre le grand-père. Des cow-boys se mettent à poursuivre le train. Les Franches-Montagnes prennent des airs de Far West. Tout le monde se prend au jeu. La scène tourne au Western. Et comme au cinéma, les bandits s’emparent d’Éric, de sa belle-fille, et demandent une rançon à la famille. Après quelques dizaines de minutes et une inspection du butin, les cow-boys reviennent. Tout est bien qui finit bien. Cet anniversaire, Éric, ses enfants, petits-enfants et amis ne sont pas prêts d’oublier. Ce fut un voyage hors du temps, pendant lequel un grand-père est redevenu enfant en l’espace d’une journée. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, S. Thizy, G. Martin