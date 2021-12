Trains annulés : quelles alternatives pour les voyageurs ?

Si vous comptiez éviter la grève en prenant le bus, préparez-vous à payer votre billet au prix fort. Pour un Paris-Lyon, le tarif a été multiplié par six. Depuis plusieurs heures, une compagnie de car est confrontée à une hausse spectaculaire des réservations. Plusieurs chauffeurs ont été appelés en renfort. Autre solution : prendre l'avion. Une option suivie par de nombreux voyageurs. Air France enregistre jusqu'à 20% de réservations en plus sur certaines destinations du sud-est. L'entreprise réfléchit à rajouter des vols vers Marseille et Nice. Certains voyageurs ont eux choisi de rester en gare avec plusieurs stratégies. D'autres espèrent trouver une place auprès de la compagnie concurrente de la SNCF, Trenitalia. Le premier trajet vers Lyon et Chambéry est prévu samedi matin mais l'entreprise prévient d'ores et déjà qu'elle ne mettra pas de trains supplémentaires en circulation. Pour ceux qui n'ont toujours rien, c'est un peu le parcours du combattant. Il y a une dernière solution : la location de voiture. Pour les voyageurs, la course aux plans B continuent jusqu'à ce jeudi soir. Au total, 50 000 clients sont concernés dès vendredi par ces perturbations. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Despatureaux, R. Marcellin