Trains annulés : quelles solutions de repli ?

Les vacanciers privés de rails ont massivement pris le bus, comme pour le cas de cette mère de famille. D'autres ont pris les devants dès l'annonce de la grève par la SNCF. C'est 100 euros pour un Paris-Bordeaux ou un Paris-Nice, trois fois moins cher en moyenne que le train sur les trajets longue distance. "Depuis lundi, une augmentation de 65% des réservations", explique Aurélien Gandois. Une compagnie de covoiturage observe également une augmentation de 25% depuis lundi. Il y a moins de report en revanche du côté de l'aérien. Il est plus coûteux et surtout incertain, lui aussi, en raison du dépôt d'un nouveau préavis de grève dans les aéroports parisiens pour le week-end prochain. Du côté des loueurs de voitures, il n'y a pas d'affluence non plus. Le prix de l'essence y est sans doute pour beaucoup. La solution la moins chère c'est la petite pancarte. Pour cette religieuse, le meilleur des moyens de transport c'est un sourire et beaucoup d'espérances. TF1 | Reportage S. Pinatel, P. Remi, B. Poizeuil