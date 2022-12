Trains annulés, triplement remboursés

Ce mercredi matin, ils sont nombreux à attendre aux guichets de la gare. Ils ont tous le même problème : leur train de ce week-end est annulé. Au total, ils sont 200 000 voyageurs dans le pays à ne plus avoir de train pour Noël. En dédommagement, la SNCF a annoncé ce matin qu'elle allait rembourser chaque voyageur le triple du prix de son billet. Pour une personne qui a payé un voyage pour 100 euros, elle recevra 300 euros, dont 200 euros en bon d'achat, et 100 euros en compte bancaire. Certains voyageurs ont du mal à y croire. Mais la SNCF prévient, le remboursement ne sera pas automatique. Selon Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, "le mieux c'est de contacter SNCF Connect sur Internet ou votre téléphone, et là, les remboursements sont très facile. C'est mieux que d'aller en gare, parce que là-bas, il peut y avoir des files d'attente". Sur le parvis de la gare de Bordeaux (Gironde), on ne se réjouit qu'à moitié. En effet, pour beaucoup de Français, Noël, ça n'a pas de prix. Et si par chance, vous arrivez à échanger votre billet de train, vous conserverez le prix d'achat initial. TF1 | Reportage S. Prez, Y. Chambon, B. Poizeuil