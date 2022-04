Trains : ce qui a changé depuis l'accident de Brétigny

Juste après l'accident de Brétigny-sur-Orge, c'était le premier plan d'urgence. La SNCF accélère le renouvellement des aiguillages, cette portion de voie qui permet aux trains de changer de direction. Elle en remplaçait 300 par an avant 2013, contre 500 aujourd'hui. Mais l'investissement le plus important concerne la surveillance du réseau. Des dizaines de milliers de capteurs sont installés sur les rails et sur certains trains. Les agents de maintenance, eux, sont équipés de smartphone et de tablette. L'objectif est de remonter l'état du réseau en temps réel. Si le réseau ferroviaire français est l'un des plus sûrs d'Europe, il est aussi l'un des plus vieux. La SNCF a donc presque triplé le budget dédié à sa modernisation en quinze ans, passant d'un milliard d'euros par an en 2006 à 2,8 milliards d'euros en 2021. Malgré cela, le pays est en retard et paye des années de non-investissement d'après les spécialistes. Les investissements des dernières années ont tout de même permis de rajeunir le réseau. Quant aux incidents, même les plus anodins, ils ont diminué de 40% depuis 2014. TF1 | Reportage L. Merlier, Y. Hentgen