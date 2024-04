"Ouigo lents" : voyager moins cher, mais à condition d'être patient

Un nouveau train pour rallier la Bretagne. C’est la fête pour les porte-monnaies. À bord du train Ouigo, les billets ne coûtent qu’entre 10 et 49 euros maximum. Cela fait 30 à 80 euros en moins par rapport à un TGV classique. Mais à ce prix-là, il faut accepter de faire un petit bond dans le temps. Les voitures anciennes, datant pour certaines de 1975, sont plus lentes. S’il faut une heure et demie de TGV pour rejoindre Rennes depuis la capitale, comptez quatre heures et demie avec cette nouvelle offre. Malgré ces trois heures de plus, elle attire de nouveaux profils de voyageurs. Ouigo avait déjà lancé deux lignes avec des trains classiques il y a deux ans. Elles partaient de Paris jusqu’à Nantes et jusqu’à Lyon. Avec trois millions de billets vendus en deux ans, l’offre séduit. La société en profite donc pour lancer une troisième ligne avec le même confort, celui des années 1980. En l’absence de connexion wifi à bord, certains avait prévu de quoi s’occuper pour éviter de s’ennuyer : des cartes. Ouigo espère convaincre 250 000 voyageurs cette année sur cette nouvelle ligne. D’autres destinations sont à l’étude comme Bordeaux ou Bruxelles. TF1 | Reportage J. Maviert, Q. Trigodet