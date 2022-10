Trains pour Noël : 15 billets vendus chaque seconde

L’alerte est tombée ce mercredi matin, les billets de train pour les vacances de Noël sont disponibles. Alors dès huit heures, nous avons tenté notre chance : un Nantes - Paris le 23 décembre en fin de journée. Mais le site est saturé. Tout le monde essaie en même temps. Un peu de patience et quelques tentatives plus tard, ça y est, on a nos places. À la gare, beaucoup ont aussi sauté sur l’occasion. La SNCF a débloqué ce mercredi matin neuf millions de places pour les fêtes de fin d’année. Le site enregistre depuis, une affluence record, dix fois plus que l’année dernière, près de quinze billets vendus à la seconde. Nadine, elle, n’a pas réussi sur Internet. Sa ligne directe pour la montagne ne serait plus disponible cette année. La SNCF a renforcé son offre sur les lignes très fréquentées. Attention ! En effet, les prix évoluent à mesure que les trains se remplissent. Les places pourraient être plus chères dans les heures ou les jours à venir. TF1 | Reportage M. Giraud, K. Moreau