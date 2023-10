Trains pour Noël : difficile de trouver des billets

Devant la gare, beaucoup de voyageurs sont agacés. Ce mercredi matin, il est impossible de réserver le moindre billet de train. L’application ne répond plus, à la place le message suivant : "Nous appelons à un peu de patience". Pour cause, la SNCF a mis en vente ce jour les billets de train pour Noël, causant un afflux massif de connexions. Entre les un million d’utilisateurs par minute, chacun tente de réserver, mais sans succès. La réponse de la SNCF est tout simplement qu’elle a été victime de son succès. L’année dernière, 30 billets ont été vendus à la seconde, l’équivalent de trois TGV remplis chaque minute. La panne a été réparée à dix heures et vos rêves de vacances ont pu se réaliser. Cette promotion est en effet une bonne affaire. En moyenne, le trajet coûte 50% moins cher s’il est acheté dès les premières minutes de mise en vente. Il est malheureusement peut-être trop tard. Après quatre heures, certains trains sont déjà complets. Pour un Paris-Marseille, il faut même compter 168 euros pour un départ le 23 décembre. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Derre