Trains remarquables : balade à vapeur au-dessus du lac Léman

Il faut chauffer son ventre, lui passer de l'huile, la faire briller et la parer de ses bijoux pour sa sortie du jour. La numéro 5 et son wagon, grand-mère de 131 ans, peut enfin s'élancer à toute vapeur sur ses trois kilomètres de ligne avec le lac Léman comme horizon. Chaque week-end, ces fous de vapeur se donnent rendez-vous pour jouer au train. Ils sont cheminots ou simples amateurs. Voilà 50 ans qu'ils ont repris cette ligne, dont l'exploitation a été arrêtée, pour vivre un rêve de gosse. "C'est sourire jusque derrière les oreilles à longueur de journée quand on roule avec une locomotive comme ça. C'est unique. C'est un privilège", confie Laurent Tschannen. Au comptoir, c'est Emilien, 15 ans, lui aussi passionné, qui délivre le ticket pour embarquer dans un voyage dans le temps. Mais il faut être patient car même si on est en Suisse, les trains ne partent pas tous à l'heure ici. Une occasion d'oublier le traintrain de la ville et c'est d'ailleurs pour cela que les voyageurs y viennent. Dans ce coin de la Suisse, on n'a que faire des horloges. Peu importe le temps qui file, tant qu'il y aura des trains et une bande de copains pour les faire rouler.