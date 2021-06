Trains remarquables : voyage dans le temps en Ardèche

Le Mastrou longe les Gorges du Doux au rythme de 25 km/h, le temps d'admirer des décors naturels inaccessibles par la route. Chaque matin, c'est le même rituel pour des équipes de deux mécaniciens. Mickaël est conducteur, et Gaëtan est responsable de la chauffe, du charbon et de la chaudière. A la gare de Tournon Saint-Jean, les passagers doivent attendre avant d'accéder à leur wagon. A l'origine, il y avait quatre classes : pour la noblesse, la bourgeoisie, le peuple et la dernière étant dédiée aux PTT et aux marchandises. Sur le trajet de 30 km, on contemple différents ponts, des viaducs, des tunnels ou des barrages. Certains jours, Pascal fait son entrée. Musicien, il anime le voyage. Ce jour-là, de nombreux Belges étaient présents. La découverte leur a plu. Par ailleurs, 1 000 ouvriers ont travaillé sur cinq ans pour construire cette ligne du Vivarais, un travail colossal. Aujourd'hui, grâce à la Société du chemin de fer, leur esprit demeure. Un hommage au passé de toute une région.