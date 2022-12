Trains supprimés, vacances gâchées ?

Ce mercredi matin, les hôteliers strasbourgeois enregistraient déjà leurs premiers désistements. Dans l'établissement de l'UMIH du Bas-Rhin, la gérante découvre les annulations tombées durant la nuit. Entre hier et aujourd'hui, les pastilles rouges se sont multipliées sur l'écran des réservations. Au total, dix chambres ont été libérées sur les 80 de l'établissement. Ce sont essentiellement des visiteurs français, les premiers concernés par la grève. Entre la gare et les hôtels, ces prochains jours, le va-et-vient des valises risque fort de diminuer. Sur les marchés de Noël, les visiteurs seront sans doute moins nombreux. La grève va jouer en effet les trouble-fête. Après une fréquentation importante en décembre, pour ce dernier week-end d'ouverture des marchés de Noël sur fond de grève des trains, les commerçants attendent de voir... un peu résignés. D'autres sont nettement plus inquiets, car beaucoup réalisent le chiffre d'affaires d'une année sur les marchés de Noël et espéraient terminer en beauté. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings