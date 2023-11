Trajectoire de Ciaran : quels risques chez vous ?

Pour les commerces du bord de mer, il y a urgence. Des panneaux de bois sont installés pour protéger les vitres. Les accès aux plages sont interdits. Partout au Nord-Ouest du pays, on se prépare à faire face à des vents très violents. Les engins de déblaiement sont déjà de sortie. Pourquoi un tel dispositif ? Parce que la tempête Ciaran est qualifiée d’exceptionnelle par Météo France. Elle se forme au large de l’océan Atlantique. Le grand écart de températures entre l’air chaud au Sud et l’air froid au Nord crée un rail de dépressions, qui se dirige tout droit vers les côtes françaises. Dans les Côtes-d’Armor, les pompiers s’organisent. En tout, ils seront 3 400 soutenus par quatre hélicoptères. Trois départements sont classés en vigilance rouge : le Finistère, les Côtes-d’Armor et la Manche. Dans la Manche, la péninsule du Cotentin s’attend à des vents très forts, compris entre 130 et 135 km/h. Après la tempête Céline la semaine dernière, Ciaran aujourd’hui, Météo France entrevoie une nouvelle dépression qui doit arriver par le golfe de Gascogne en fin de journée ce jeudi. TF1 | Reportage C. Abel, N. Hesse, R. Hellec