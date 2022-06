"Tranquillité vacances" : le bon réflexe avant de partir

La valise de Delphine Renault est presque prête. Elle part pour deux semaines et pour la première fois, elle s'est inscrite à l'opération "Tranquillité vacances", un service proposé par la police ou la gendarmerie. Leur mission est de contrôler votre maison en votre absence. Tout est gratuit. Pour y participer, elle a indiqué les dates de son départ sur un formulaire, aussi disponible sur Internet, avant de l'apporter au commissariat. En votre absence, plusieurs fois par semaine, des policiers circulent autour de chez vous. Pas besoin de leur laisser les clés, ils peuvent enjamber les portails. Ils font une vérification minutieuse et ils font des contrôles aléatoires, de jour comme de nuit. En cas d'incident, vous seriez immédiatement informés. C'est la quatrième année que Chantal Mayeux fait appel à ce service. Suite à un cambriolage, il y a quinze ans, elle avait décidé de ne plus s'éloigner de chez elle. Ce service est disponible toute l'année. La seule condition est de prévenir de votre départ au moins 48 heures à l'avance. TF1 | Reportage M. Debut, T. Rolnik, L. Renault