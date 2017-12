Transfert de l'ambassade américain à Jérusalem : Donald Trump a sonné le glas au Moyen-Orient

En reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Donald Trump a semé le trouble au Moyen-Orient. Plusieurs manifestants ont crié leur haine au président américain et le Hamas a appelé à une nouvelle intifada. Craignant une escalade de violence, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. Ce vendredi 8 décembre, jour de prière, des centaines de policiers ont été appelés en renfort à Jérusalem. Donald Trump, lui, se dit prêt à présenter un plan de paix favorable aux Palestiniens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.