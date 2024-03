Transformer les déchets en pierre

Difficile à croire, mais à l’origine de ce bloc de béton, il y a une montagne de déchets. Ce sont des matériaux mélangés, impossible à recycler. En général, ils sont destinés à l’enfouissement ou à l'incinération, mais pas dans l’entreprise Néolithe. Le déchet est broyé très finement pour obtenir une farine à laquelle ils ajoutent un liant minéral dont la formule est un secret industriel. Le résultat forme une pâte prête à être découpée en granules. Ces derniers vont être affinés pendant trois mois. Le produit devient aussi dur que les graviers utilisés aujourd’hui das la construction. Fossiliser des déchets en un temps record, c'est l'idée du père du fondateur de l'entreprise, tailleur de pierres. Et cela fonctionne. L'entreprise emploie près de 200 personnes. Une partie travaille en laboratoire pour améliorer la recette et démontrer aussi que ce matériau ne pollue pas. Selon l'entreprise, le produit n'est pas nocif pour l'environnement, et il est recyclable à l'infini. Cette innovation est encore en phase de test. Si les résultats sont concluants, le granulat servira bientôt à la construction de nos routes et de nos bâtiments. TF1 | Reportage C. De Kervenoaël, S. Humblot