Transhumance des moutons sur l'île d'Ouessant

Sur l'île d'Ouessant, c'est le début de la saison de l'agnelage. On rassemble les moutons qui vivent en liberté aux quatre coins de l'île pour les rendre à leur propriétaire. C'est l'occasion d'une grande foire et d'une fête traditionnelle. C'est un drôle de rituel, une tradition à Ouessant. Chaque année à cette période, un petit groupe traque les moutons éparpillés aux quatre coins de l'île. Ce sont les rabatteurs. De septembre à février, les bêtes broutent en liberté. Aujourd'hui, c'est le moment pour elles de rentrer au bercail. Les bêtes sont rendues à leur propriétaire lors de la foire aux moutons. Difficile de s'y retrouver dans la cohue. Un spectacle qui ravit les locaux comme les visiteurs. Une fois récupérés, encore faut-il les ramener au champ. Cet événement a toujours rythmé la vie de l'île. Le nombre de moutons y a été divisé par dix en un siècle. Les habitants restent très attachés à leur bête et à leur laine. L'animal est emblématique des lieux des Landes d'Ouessant. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens