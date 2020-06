Transhumance : les moutons de l'Ariège prennent de la hauteur

Il souffle un vent de déconfinement dans les bergeries d'Auzat (Ariège). Après avoir passé tout un hiver dans l'étable, les 500 brebis de Jean-François Arabeyre sortent enfin. Elles sont ensuite transportées en camion un peu plus haut en montagne et devront ensuite parcourir quinze kilomètres à pied. Après une pause casse-croûte et des ascensions interminables, le Port de Saleix les attend avec de bonnes herbes à brouter.