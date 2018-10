La transhumance en Savoie, une tradition de père en fils

Le froid arrive en altitude et pousse les bergers ainsi que leurs troupeaux à trouver une température plus clémente. Stephane Frison et sa famille, agriculteurs à Beaufort en Savoie, se préparent à plier bagages après avoir passé 110 jours dans les alpages. Mené par Tom, le fils de dix-neuf ans, le troupeau dévale les 600 mètres de dénivelé au rythme des clarines des vaches et en faisant attention aux voitures. Arrivés dix kilomètres plus bas, les bergers sont fatigués par la course, mais heureux de goûter à une tranche de Beaufort. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.