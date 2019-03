Transition écologique : qu'en pensent les élus de Gréoux-les-Bains ?

Le Grand débat national se poursuit. Ce 7 mars 2019, Emmanuel Macron s'est rendu à Gréoux-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. L'écologie et la transition énergétique sont au cœur des discussions. Interviewés par l'équipe de TF1, les élus locaux font part de leurs attentes à ce sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.