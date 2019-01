Transjeune, un événement sportif et culturel pour les plus jeunes

L'emblématique course de ski de fond du Jura, Transjurassienne, fête ses 40 ans cette année 2019. L'événement aura lieu les 9 et 10 février. Les écoliers de la région apprennent particulièrement cette discipline sportive en classe, car ils prennent part à la Transjeune. Celle-ci étant à la fois un sport et une manifestation culturelle pour les jeunes et a réuni près de 2 000 enfants le 23 janvier à la Station des Rousses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.