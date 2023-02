Transport au ralenti : le mardi de la débrouille

Un regard inquiet sur les écrans de la gare de Metz. Mauvaise nouvelle ce mardi matin pour Dorine. "Il n'y a plus de train qui va en Alsace. C'est là que j'habite", rapporte-t-elle. Des trains au compte-gouttes dans l'Est. Un TGV sur deux, deux lignes de TER sur 25 en circulation en Lorraine. La matinée est chamboulée pour les voyageurs. Mais une fois à bord, c'est presque un luxe, car il y a moins de personnes. Le calme est également au rendez-vous à Libourne ce matin. Il n'y a pas de voyageurs pressés. Pour cause, la gare est tout simplement fermée. Au premier coup d'œil, on pourrait croire la même chose à Bordeaux : quai désert, aucun train en gare et une poignée de passagers seulement. Mais en temps normal, 55 000 personnes se pressent ici chaque jour. Les voyageurs s'adaptent et sont même surpris d'avoir circulé dans d'aussi bonnes conditions. En effet, les gares parisiennes avaient des airs de dimanche matin. Le trafic normal ne reprendra que mercredi matin. TF1 | Reportage E. Payro