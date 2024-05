Transport de prisonniers : quelles sont les règles ?

Transférer un prisonnier de sa cellule jusqu'au tribunal ou vers l'hôpital par exemple, c'est la mission a plus dangereuse pour les agents pénitentiaires. Jusqu'en 2019, ces transferts étaient assurés par les gendarmes ou la police. Désormais, c'est le rôle de l'administration pénitentiaire qui prévoit trois agents par véhicule. Le détenu est menotté. Contrairement aux agents à l'intérieur des prisons, eux font partie de l'unité spéciale : l'équipe locale de sécurité pénitentiaire. Ce sont des agents formés, armés lors des transferts et également équipés de gilets pare-balles. Ils sont plus d'un millier dans l'Hexagone. L'année dernière, ils ont assuré près de 30 000 transferts. TF1 | Reportage I. Bornacin