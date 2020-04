Transport en commun : plus de voyageurs à deux semaines du déconfinement

Les transports en commun commencent à reprendre du service à Paris. Beaucoup de rames de métro et de RER circulent dans la ville depuis ce lundi matin. À la gare du Nord, les comportements des passagers ont changé. Certains sont munis de gel hydroalcoolique et d'autres mettent au moins une place d'écart entre eux. On constate également qu'un voyageur sur deux porte un masque.