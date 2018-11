Transport ferroviaire : la ligne 18 des Vosges risque d'être condamnée

Le 22 décembre 2018, la ligne 18 qui relie Épinal à Saint-Dié-des-Vosges devra fermer. Les trains vont être suspendus et remplacés par une quinzaine de bus. Cette mesure a été prise suite au manque de passagers et en raison de la vétusté de la ligne. Le coût de sa modernisation s'élève à 20 millions d'euros. Un collectif d'usagers et de cheminots s'est constitué pour s'opposer à cette disparition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.