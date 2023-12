Transport maritime : mer Rouge interdite ?

Cette fois, le projectile a atteint sa cible. Un porte-conteneurs a été touché sans faire de victime. Les rebelles houthis au Yémen revendiquent l'attaque alors que le bateau traversait le détroit de Bab-el-Mandeb. Depuis trois semaines, les rebelles multiplient les attaques armées dans la zone, en soutien au Hamas dans le conflit israélo-palestinien. Depuis dimanche dernier, trois drones des rebelles yéménites ont été abattus par une frégate de la marine française. Les États-Unis et l'Hexagone ont renforcé leur présence aéronavale en mer Rouge face à cette menace. La mer Rouge voit passer 10% du commerce mondial. Via le canal de Suez, c'est le passage le plus court, donc, le plus économique pour le fret et le pétrolier entre l'Asie et l'Europe. La seule solution pour les transporteurs est de passer par le Nord ou de contourner l'Afrique avec des trajets trois fois plus longs et bien plus onéreux. Quatre des cinq armateurs les plus importants au monde ont décidé de suspendre provisoirement la traversée par la mer Rouge. TF1 | Reportage C. Abel, H. Dreyfus