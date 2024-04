Transport maritime : quelles règles de sécurité ?

Nous avons montré les images de la catastrophe de Baltimore au commandant du Havre, voici sa réaction : "C'est assez traumatisant. C'est un gros porte-conteneurs qui fait plus de 350 mètres, je pense". Le port qu'il dirige est habitué à recevoir ces géants des mers, plus de 30 par jour en moyenne. Dans l'Hexagone, sept ports sont habilités à recevoir des porte-conteneurs. Il s'agit de Dunkerque, Rouen, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Marseille et Le Havre. Les navires passent souvent sous des ponts suspendus, comme ici à Tancarville (Seine-Maritime), où il n'y a pas de pile au milieu du fleuve. Les accidents ont lieu généralement à côté des portiques des ports ou après un incendie à bord. À Baltimore, comme ailleurs, la responsabilité de l'armateur est limitée. À bord, c'est le pilote qui est responsable et qui donne les instructions de barre au capitaine. Ce dernier peut les refuser en cas de doute. Sur les porte-conteneurs les plus récents, la cabine de pilotage est avancée au maximum pour améliorer la visibilité. Près de 6 000 porte-conteneurs sillonnent les mers et les océans chaque jour dans le monde. TF1 | Reportage B. Christal, G. Thorel, X. Toby