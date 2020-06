Transport : pourquoi la SNCF annule-t-elle des trains cet été ?

Il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé que le trafic ferroviaire reviendrait à la normale cet été. Mauvaise nouvelle pour les clients : de nombreux trains sont annulés jusqu'à fin août. La SNCF justifie ses annulations par les prévisions d'occupation trop faibles pour la période estivale. Celles-ci sont estimées entre 10 % et 15 % pour le mois de juillet et 6 % en août. Par ailleurs, les voyageurs peuvent annuler leurs billets, qui seront remboursés par la SNCF, ou les échanger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.