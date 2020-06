Transport scolaire : allègement des mesures sanitaires dans les autocars

La plupart des autocaristes, comme ceux d'Autocars Schidler, ont été au chômage partiel durant le confinement. Pas de voyage de tourisme pendant trois mois, une première en quinze ans. Au service commercial, les dossiers de réservation sont presque vides. Pour les patrons autocaristes, il était urgent d'alléger les règles de distanciation dans les bus. Une autorisation d'augmenter la capacité d'accueil est également indispensable avec le retour à l'école et au collège lundi prochain.