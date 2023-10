Transports : dans la tour de contrôle des TER

Voici le plus grand centre de contrôle TER de la région. Il fonctionne 24 heures sur 24 toute l'année. Cet après-midi là, un incident a eu lieu. Des travaux sur une ligne prennent du retard. Les TER ne peuvent donc pas reprendre leur circulation. Le chef de centre doit alors prendre une décision. C'est ensuite toute une chaîne qui se met en place. Ces agents s'occupent ensuite de donner l'information aux voyageurs. Le message est affiché sur le site internet, et l'application est sur les écrans. En gare, les conséquences sont directement visibles. Ce TER arrive avec dix minutes de retard. C'est le contrôleur qui est en lien permanent avec le centre le contrôle. Les annulations et les retards, c'est la hantise de Florent Martel, directeur des opérations TER. Il espère du mieux dans la ponctualité, car l'année dernière, les Hauts-de-France étaient champion des retards et des annulations. Des améliorations qui ne sont toujours pas constatées par les passagers. Ils sont aussi divisés par les informations données par l'entreprise. Les mois qui suivent sont propices aux incidents. Avec l'automne et les feuilles qui tombent, les trains ralentissent et les retards pourraient se multiplier. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas