Transports : des perturbations mais pas de grande galère

Mauvaise surprise pour Élisa ce mardi matin. Elle travaille à 50 kilomètres de Caen, mais le TER qu'elle prend d'habitude a été supprimé. De ce fait, elle appelle un de ses collègues à la rescousse. Bonne nouvelle, il pourra venir la chercher en voiture. D'autres l'avaient davantage anticipé. À l'aube, nous croisons un salarié prévoyant. Dans le cas où son train serait supprimé, une solution de repli l'attend sur le parking. "Ma voiture est là et le plein est fait", rapporte-t-il. Monsieur a bien eu son train. Il n'utilisera donc pas sa voiture, contrairement à certains. En Île-de-France, des automobilistes étaient coincés dans 375 kilomètres de bouchons dès huit heures. Ce sont 75 kilomètres de plus que d'habitude et une demi-heure plus tôt. Ils ont donc été nombreux à avoir avancé l'heure de leurs réveils. Finalement, si de fortes perturbations étaient attendues dans les RER et transiliens de banlieues parisiennes, beaucoup s'en sont tiré à bon compte. Le trafic a été plus fluide que prévu. TF1 | Reportage D. Sitbon