Transports en commun : le point sur les remboursements

Pour les habitants de la région Île-de-France, une procédure de remboursement des abonnés au Pass Navigo a débuté ce mercredi. Pour faire leur déclaration, les abonnés au mois ou à l'année et les détenteurs d'une carte Imagine R, devront se rendre sur le site mondedommagementnavigo.com pour remplir un formulaire. Le remboursement se fera au bout de quelques jours, à hauteur de 50 à 100 euros selon l'abonnement. Jusqu'à quand peut-on faire sa déclaration ? Quid des abonnés aux TER et aux TGV ?