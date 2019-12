Transports en Île-de-France : quais de métro bondés et plus de bouchons sur les routes

Dans une gare parisienne, les quais étaient bondés ce 6 décembre 2019. Les usagers s'entassaient et il était même presque impossible de monter et descendre d'un train. Chacun a dû se battre pour s'en sortir. Pour ceux qui ont choisi de se déplacer en voiture, ce n'était pas vraiment la joie non plus sur les routes. Les premiers ralentissements ont eu lieu dès six heures du matin et 350 kilomètres de bouchons ont été enregistrés à huit heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.