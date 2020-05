Transports et distanciation sociale : les salariés s'inquiètent pour la reprise

Les activités reprendront progressivement à partir du 11 mai. Alors, une chose est sûre, les transports seront bondés notamment en heure de pointe. Certains salariés ont déjà peur rien que d'y penser. D'autant plus que les gares franciliennes ne semblent pas encore bien équipées : pas de marquage au sol, de sièges condamnés ni de distributeur de gel hydroalcoolique. La RATP et la SNCF devront faire respecter des gestes barrières aux usagers, mais y arriveront-elles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.