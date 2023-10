Transports : grands moyens contre les punaises de lit

Une fois la combinaison et le masque à gaz enfilés, l’opération de désinfection du tramway de Nice (Alpes-Maritimes) peut commencer. Un agent y pose un fumigène, un produit anti-punaise de lit. C’est une première. "Aujourd’hui, face à la crise de certains réseaux, nous préférons anticiper avec un traitement. Nous avons voulu, là aussi, être en avance, prendre les devants. Et aujourd’hui, nous n’avons pas de cas de punaise de lit sur le réseau ligne d’Azur", explique Gaël Nofri, adjoint au maire de Nice. Donc, il n’y a pas de punaise de lit dans les transports niçois. Mais cela n’empêche pas aux usagers de s’inquiéter. Certains ont même changé leurs habitudes. "Je ne m'assois plus maintenant", affirme une senior. La désinfection est censée rassurer, mais pour certains usagers, la peur de ce nuisible demeure malgré tout. "J'ai une crainte ... la crainte de les attraper et de les ramener chez moi", dit une femme. Désormais, le tramway sera désinfecté chaque semaine. En plus des transports, la ville de Nice propose une aide financière de 175 euros pour aider les foyers infestés. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Laborde