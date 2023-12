Transports gratuits : bientôt partout ?

Le geste appartiendra bientôt au passé. Le ticket pourrait même devenir collector. Ce jeudi matin, il faut encore acheter son billet, mais dès ce soir, à 19 heures, tous les transports en commun seront gratuits pour les habitants de Montpellier et des 31 communes de la métropole. Une économie considérable pour ces étudiants : "On payait à l’année 200 euros à peu près" ; "Par mois, je payais entre 25 et 50 euros de tickets. Donc, multipliez ça par douze, ça fait vraiment beaucoup d’argent". Certains habitants envisagent maintenant de laisser la voiture à la maison. Pour d’autres, la gratuité suscite des interrogations : "Je pense qu’il y a aussi des risques pour toujours avoir un réseau performant, d’avoir des bus en quantité suffisante et des tramways en bon état". Pas d’augmentation d’impôts, assure la mairie. Les voyageurs, qui n’habitent pas la métropole, continueront, quant à eux, à payer leurs billets. Et le reste sera compensé par une taxe payée par les entreprises, de plus en plus nombreuses. La gratuité des transports devrait coûter entre 30 et 35 millions d’euros. Elle concernera 500 000 personnes. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier