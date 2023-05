Transports illimités à 49 euros : l’exemple à suivre ?

Depuis le 1er mai, transports en communs, trains régionaux, métros et bus illimités pour 49 euros par voyageur. Outre-Rhin, le Deutschland-Ticket fait un carton. Le gestionnaire des Transports table sur seize millions d’abonnés. Pour ce ticket, les régions allemandes vont devoir payer chacune 1,5 milliard d’euros par an. Le billet est seulement disponible sur une application, avec des limites. Le ticket ne permet pas l’accès aux trains à grande vitesse et doit être renouvelé tous les mois. Présenté comme une révolution en Allemagne, un tel billet sera difficilement envisageable pour les Français. Les tarifs de train, les cartes de réduction, les prises en charge employeurs sont différents selon nos régions. L’été dernier, l’Allemagne avait déjà mis en place un billet unique à neuf euros, le succès avait été immense, avec plus de 50 millions d’abonnements. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings