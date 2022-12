Transports perturbés, la galère ce matin

Des axes secondaires glissants et des voitures au ralenti, les conditions de circulation sont difficiles ce mercredi en Lorraine. La neige était attendue, et les préfectures ont interdit la route aux cars scolaires. Au petit matin, les parents des collégiens de la région ont dû s’organiser autrement. Le défilé des voitures est un peu plus fourni que d’habitude. Pour ce premier épisode neigeux en semaine, les parents ne peuvent pas compter sur les transports scolaires, mais ils comprennent. Un collège proche de Metz (Moselle) scolarise beaucoup d’enfants venus de villages rureaux, et beaucoup d’élèves manquent à l’appel ce mercredi. Chez Stéphane Toussaint, responsable d’exploitation de Transports Launoy, 130 cars scolaires restent au dépôt à cause des conditions météo. "Le sol est carrément gelé, parce qu’on a eu des pluies fines le matin, avant que la neige tombe. Tout est à l’arrêt complet aujourd’hui", explique-t-il. En quelques minutes, ce mercredi matin, dix centimètres de neige sont tombés sur la région. D’autres averses sont possibles. La Lorraine reste en vigilance orange pour neige et verglas jusqu’à jeudi. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly