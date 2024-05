Transports : une grève pour des primes olympiques

En gare de Juvisy-sur-Orge (Essonne) ce mardi matin, deux trains sur cinq en circulation sur la ligne C du RER, et même un sur cinq seulement sur le RER D à l'heure de pointe. Cela implique faut se lever plus tôt, surtout quand le télétravail n'est pas une option. Journée noire sur le réseau SNCF francilien. Revendication des cheminots mobilisés pour l'obtention d'une prime spéciale pour les Jeux olympiques. Pour Sandrine, dans l'attente de son train, les méthodes et les revendications ne passent pas. Elle nous explique : "C'est franchement égoïste". Ce mercredi, les syndicats et la direction de la SNCF vont négocier. La raison de la colère, le montant de la prime à raison de 50 euros brut par jour travaillé, jugé trop bas par rapport aux autres professions fortement sollicités pendant les JO. Après un jour de grève seulement, les éboueurs ont obtenu une prime allant de 600 à 1 900 euros. De leurs côtés, les forces de l'ordre et les agents des hôpitaux de Paris ont obtenu gain de cause sans même avoir eu besoin de se mobiliser. TF1 | Reportage M. Beringer, V. Topenot, C. Jouaneau