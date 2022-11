Transports : une matinée de grève et de galère

A l'heure de pointe ce jeudi matin, il est difficile de s'extirper. Et parfois, il est impossible de monter. "C'est bien n'importe quoi, je me suis fait pousser avec la valise. Ça part n'importe comment", explique un usager. Il y a un métro sur deux seulement, et rien en dehors des heures de pointe. En tout, cinq lignes sont même fermées et plusieurs dizaines de stations aussi. Certains sont un peu déboussolés. Pour ne pas vivre cela, d'autres misent tout sur les trottinettes et les vélos, ou encore, le télétravail à la veille du week-end férié. Effectivement, dans certaines stations, c'est surprenant. Cela ressemblait presque à un dimanche. Mais la journée n'est pas terminée, un nouveau coude à coude est à prévoir ce soir. C'est l'inconnu pour aller chercher ses enfants à la garderie. "Je me suis organisée avec une maman pour qu'elle les récupère à la garderie si jamais je ne suis pas rentrée à l'heure ce soir", explique une mère de famille. Les TGV, eux, fonctionnent normalement. Et sur les lignes TER, neuf trains sur dix circulent en moyenne. TF1 | Reportage F. De Juvigny, R. Rosso, S. Roland