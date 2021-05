Traque dans les Cévennes : le village des Plantiers perturbé

La commune des Plantiers vit cloîtrer. Les enfants retenus à l'école ont pu rejoindre leurs parents. Une ambiance pesante que nous décrit une restauratrice jointe par téléphone. "On est angoissé parce qu'on a envie de se retrouver. A part le GIGN, je ne vois personne", témoigne-t-elle. Aujourd'hui encore, elle est réquisitionnée pour nourrir les 300 militaires engagés dans les recherches. Ils sont appuyés par sept hélicoptères, car l'homme qui avait tiré sur son patron et son collègue n'a toujours pas été retrouvé. Le tireur présumé a-t-il trouvé une cachette ou est-il sorti de la forêt ? Les enquêteurs se posent autant de questions. Cette incertitude angoisse jusque dans la commune voisine. En plus de la peur, le choc du drame est encore très présent. Tous n'attendent plus qu'une chose, que l'homme de 29 ans soit interpellé le plus vite possible.