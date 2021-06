Traque en Dordogne : le suspect neutralisé

Des détonations ont été entendues entre midi et midi et demi dans une même zone boisée à Lardin-Saint-Lazare (Dordogne). Il y a eu un échange de tirs entre le suspect et les gendarmes. Ces derniers ont répliqué et l'auraient blessé à la gorge. Le ballet des hélicoptères était incessant sur place depuis une demi-heure. Le périmètre de recherche a d'ailleurs été plus restreint et plus resserré suite à un témoignage apporté par un habitant de la commune. C'est de cette manière que la police aurait localisé le fugitif dans les bois où il se terrait depuis près de 40 heures. Pour l'heure, on ne sait pas encore si les jours de Terry Dupin sont en danger, mais la traque est donc officiellement terminée. Chez les habitants cloîtrés à leur domicile depuis dimanche matin, un sentiment de peur était partagé depuis plusieurs heures.