Travailler la nuit pour éviter les coupures

Dans une usine de fabrication de roues, fini le travail de cinq heures à 21 heures. Les 2×8 se font désormais à partir de 13 heures pour éviter la tranche du matin, la plus tendue pour RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité dans l'Hexagone. Sauter ce créneau matinal économise la consommation de 1 000 foyers au prix d'un effort des employés pour résoudre par exemple le problème des gardes de nocturne d'enfants : "Moi personnellement, je veux bien mais c'est regrettable quand même" ; "Ça devient pénible pour arriver à s'organiser et pour avoir des salaires convenables. Ça devient un petit peu énervant". La semaine dernière, grâce au tarif de l'électricité plus avantageux la nuit, l'usine a allégé de 15% sa facture. En compensation, les salariés percevront environ 120 euros bruts par mois selon Force ouvrière. La direction précise que cela effacera presque l'économie réalisée, mais qu'il s'agit d'une responsabilité sociétale. Surtout, elle veut protéger la capacité de production donc les installations. En cas de rupture d'approvisionnement électrique soudain, on pourra avoir la machine qui reste bloquée en bas. Impossible de le redémarrer pendant plusieurs heures, voir plusieurs jours", explique Hugues Dugrés, directeur général d'Accuride. En fonction des périodes de tensions en alimentation électrique, l'usine n'exclut pas de conserver ce nouveau rythme jusqu'à janvier ou février prochain. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Cherifi