Travaux après inondations : des promesses non tenues

Tous les habitats ne cachent pas leur peur. Une petite rivière, le Frayol, semble inoffensive, mais en cas d'orage de type cévenol, l'eau peut subitement monter de plusieurs mètres. Au Teil, la dernière crue destructrice est survenue en novembre 2014. André était un témoin direct. En revoyant des images, il ne peut cacher son émotion. "Le lendemain, quand j'ai vu le niveau d'eau devant chez nous, j'ai pris la caméra et je suis parti", raconte-t-il. A l'époque, Nicole a eu sa maison inondée. Elle ne veut surtout pas revivre ce cauchemar. Les anciens sinistrés ont décidé de se mobiliser. Depuis six ans, ils alertent la préfecture sur le danger du cours d'eau. Pourtant, une école vient d'être construite à proximité immédiate. "La crue torrentielle porte bien son nom. C'est un danger permanent. En moins d'une heure ici, vous pouvez avoir 50 cm d'eau. Si la digue est ruinée, les enfants sont en danger", explique Raphaël Buard, président de l'association de défense des riverains et sinistrés du Frayol. Le maire comprend la crainte de ses administrés. Une grande partie de la commune est située en zone inondable. TF1 | Reportage C. Buisine, M. Nadal