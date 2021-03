Travaux de rénovation énergétique : comment s'y retrouver dans les aides ?

Dans l'Hexagone, de nombreux bâtiments sont encore des passoires énergétiques. Et bien qu'il existe plusieurs aides à la rénovation énergétique, on a du mal à s'y retrouver. Sachez que la première et la principale aide est MaPrimeRenov. Ouverte à tous les propriétaires, elle est mise en place par l'Etat et est valable pour une résidence principale. Le montant dépend des revenus et du nombre d'occupants. Par exemple, un couple avec deux enfants qui touche 30 000 euros par an, va pouvoir toucher 10 000 euros d'aide sur les 18 000 euros de travaux requis pour changer une vieille chaudière à gaz contre une chaudière à granulé. La prime, elle, est versée à la fin de la rénovation. D'autres aides sont également disponibles. En fonction des régions et du département, les collectivités peuvent aussi en proposer à hauteur de 20% du coût des travaux. Il y a par ailleurs, les dispositifs des mutuelles et des associations. Il faut noter que tout cela se cumule et peut atteindre l'intégralité du prix des travaux. Dans tous les cas, l'obtention ou non dépend du revenu et la priorité est toujours donnée aux plus précaires.