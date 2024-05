Travaux : des matériaux d'occasion à prix cassés

Il a tout d'un magasin ordinaire : des vendeurs et des clients. Partout, des restes de chantier qui auraient dû être détruits. Mais ici, ils vont avoir une seconde vie. Ces poutres en châtaignier, par exemple, ont plusieurs dizaines d'années. Ici, elles sont vendues 20 euros l'unité contre 150 euros dans le commerce. "Ce sont les meilleurs produits qu'on puisse trouver... Au fait, tout le monde est gagnant", confie un homme. Pour créer ce lieu, trois chefs d'entreprise se sont associés. En quelques mois seulement, ils ont récupéré plusieurs centaines des tonnes de matériaux. Autre activité dans cette réserve : les particuliers peuvent venir déposer leurs gravats. Refusés dans les déchetteries, ils payent ici dix euros la tonne pour s'en débarrasser. Aussitôt, ils sont concassés et revendus à bas prix. Dans ce camping, 100 tonnes de gravats recyclés vont servir à aplanir le sol. Ce concept est donc économique, mais aussi écologique. Chaque année, le secteur du BTP produit 240 millions de tonnes de déchets. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Schmitt, J.V. Molinier