Travaux en urgence après la fonte d'un glacier

Depuis leur balcon, les habitants du village ne voient que lui : le glacier des Bossons (Haute-Savoie). Ces millions de mètres cubes de glace, qui en été, fondent de plus en plus vite. En quelques années seulement, cet écoulement a formé un lac au pied du glacier. Très vite, les spécialistes comprennent qu'il représente une menace. La seule solution est de vider le lac. Pendant tout le mois de juillet, des pelleteuses ont creusé dans la glace et dans la roche ce chenal. L'opération est un succès. Le lac s'est vidé comme prévu, sans faire de dégâts. Quelques centaines de mètres plus bas, Anne gère cette buvette. Travaillée avec cet amas de glace au-dessus de sa tête, elle a pris à vivre. Même sentiment dans le village des Bossons. Depuis 30 ans, Sylvie voit le glacier reculé à cause de la hausse des températures. Le lac qui s'est formé ne l'a jamais inquiété. Elle fait confiance aux glaciologues et aux spécialistes qui ont décidé d'entreprendre les travaux. Avec le réchauffement climatique, d'autres lacs glaciaires vont se former. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Sisco. A. Pocry