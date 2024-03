Travaux en ville : les commerçants veulent des indemnisations

Des bruits assourdissants résonnent dans la rue de Rouen depuis plus d'un mois. Ces travaux doivent durer un an pour aménager cette entrée majeure de la ville d'Amiens, désormais à sens unique. Mais les pelleteuses et les coups de marteaux ont fait fuir les passants et les clients des commerces. En un mois, un pharmacien a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Boulangeries, coiffeurs, restaurants, tous constatent des pertes. Ensemble, ils ont alerté la mairie dans une lettre commune. Si rien ne change, les commerçants menacent même de saisir la justice. Chez Christine Mont, propriétaire d'un restaurant, seule une salle est remplie, contre deux habituellement. Quelque progrès cependant, la mairie vient d'installer des panneaux qui indiquent que les commerces restent ouverts. Aussi, les élus promettent de réagir : "Nous ferons des avances sur indemnisation". En attendant, les commerçants lancent une pétition pour demander le rétablissement du double sens de la circulation, essentielle pour la vie de leur commerce. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman