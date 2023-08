Travaux et parcmètres, galère pour les automobilistes

Pas à droite, ni à gauche, et une impasse. À Toulouse, en ce moment, pour se déplacer, c'est le parcours du combattant : "C'est un vrai bazar, on ne comprends plus les lignes de circulation", témoigne une passante. À pied aussi visiblement. Un couple arrive de la campagne et au milieu des chantiers, il a fini par sortir le GPS. Même problème sur la route. Travaux d'assainissement, piétonisation des voies ou installation de la nouvelle ligne de métro... la signalisation évolue au gré des chantiers en cours, au moins 700 en ce moment dans la métropole toulousaine. Résultat : devant un sens interdit inattendu, chorégraphie de demi-tour. Beaucoup n'y échappent pas. Une fois le chemin retrouvé, il faut maintenant payer pour se garer. C'est une nouveauté cette année, car payer la première quinzaine d'août pour stationner, ça ne s'était pas vu à Toulouse depuis plus de quinze ans. Quant aux commerçants, ce sont surtout les travaux qui les inquiètent. Chaque année, 15 000 chantiers sont programmés. Un chiffre qui place la Ville rose, en deuxième position des villes où il y a le plus de chantiers, juste derrière Paris. TF1 | Reportage S. Petit, P. Mislanghe